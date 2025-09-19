ΥΠΕΞ: Απαράδεκτη η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου

H Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή της προς τη χώρα.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι:
«Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη».
Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους Εσθονούς εταίρους, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών της διεθνούς κοινότητας.
Greece unequivocally condemns today's violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025