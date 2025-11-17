Υπουργείο Άμυνας

H Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε ότι υπεγράφη από τον Γενικό Δντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++.

Η σύμβαση προβλέπει ότι η ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή θα φτάσει το 25% του προγράμματος.

Η απόκτησή της εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής και η αποπληρωμή της θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2030.

Η φρεγάτα «Θεμιστοκλής», όπως θα ονομάζεται, θα είναι Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες.

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο ”Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι έχει 1+10 αυξημένες δυνατότητες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας».

Επίσης, πρόσθεσε πώς στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Παραδίδεται η πρώτη Belharra

Την ίδια ώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παράδοση της πρώτης Belharra στο πολεμικό ναυτικό. Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική τελετή στα ναυπηγία στη Λοριάν παρουσία του Νίκου Δένδια.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται την άνοιξη του 2026, ενώ το φθινόπωρο του ίδιου έτους θα ακολουθήσει η φρεγάτα «Φορμίων».