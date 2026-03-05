Υπ. Εξωτερικών: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή - Πώς γύρισαν από την εμπόλεμη περιοχή

Υπό συντονισμένες προσπάθειες της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν οδηγιών, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο στη σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

