Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι απόβαση του Λιβυκού δικαστηρίου να αναστείλει τη συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης για τους υδρογονάνθρακες δεν είναι τελική ενώ προσέθεσε ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης εξακολουθεί να την στηρίζει.

Turkish FM Mevlut Cavusoglu says Libyan court's decision to suspend Türkiye-Libya maritime deal is not final, adding Libyan government still backs the deal pic.twitter.com/TtRtWmgEz6