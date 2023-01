Δικαστήριο της Λιβύης «παγώνει» τη συμφωνία με Τουρκία για υδρογονάνθρακες

Ραγδαίες εξελίξεις ως προς το μέλλον της συμφωνίας Άγκυρας - Τρίπολης δρομολογεί η απόφαση διοικητικού δικαστήριου να «φρενάρει» τη συνεργασία Τουρκίας - Λιβύης σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες.

Σύμφωνα με το Libya Review, το Διοικητικό Δικαστήριο Τρίπολης, αποφάνθηκε υπέρ της αναστολής της διμερούς συμφωνίας για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και το φυσικού αερίου που είχαν συνυπογράψει Τουρκία και Λιβύη στις 3 Οκτωβρίου 2022.

#BREAKING Tripoli court rules in favour of suspending the implementation of the Turkey-Libya energy exploration deal. https://t.co/PzK4AXb3CT #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/X7VW4NThZV

«Απαγορεύεται στην προσωρινή κυβέρνηση να υπογράφει με οποιονδήποτε τρόπο συμφωνίες υπό την κυριαρχία του κράτους της Λιβύης, επί της χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας επικράτειάς του, καθώς επίσης και συμφωνίες για την οριοθέτηση των συνόρων ή την εκμετάλλευση φυσικών στρατηγικών πόρων, εκτός εάν εγκριθεί από το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του λιβυκού δικαστηρίου.

The decision by the #Tripoli Admin Tribunal to suspend the "hydrocarbon cooperation agreement" between #Turkey & GNU has major implications for the maritime demarcation/security cooperation agreements. Judges based on the decision on this GNC legislation from 2013. #Libya pic.twitter.com/pt4OIwwtqI