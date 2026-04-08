Τουρκία: Εγείρει και πάλι μειονοτικό ζήτημα με αφορμή τη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Η Τουρκία επιχειρεί να εγείρει και πάλι μειονοτικό ζήτημα, με αφορμή τη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων στην Ξάνθη και την Κομοτηνή βάσει του νέου νόμου, ενώ είχε ήδη αναδειχθεί νέος μουφτής Διδυμοτείχου, λύνοντας έτσι μια σημαντική εκκρεμότητα.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκήρυξε τις θέσεις μουφτή στις Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης, όπου, σύμφωνα με το νόμο, η θητεία του εκάστοτε μουφτή θα είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα περιφρονεί επίμονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, μη αναγνωρίζοντας τους εκλεγμένους Μουφτήδες.

Η πρόσφατη διαδικασία καθορισμού «διορισμένου Μουφτή» στο Διδυμότειχο με το πρόσχημα των «εκλογών», χωρίς διαβούλευση με τους εκπροσώπους και τους φορείς της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, επιχειρείται τώρα και στη Ροδόπη και την Ξάνθη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας στην επικράτειά της.

Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των κατασταλτικών πρακτικών της Ελλάδας προς τους ομογενείς μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να γυρίσουν πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθούν επίμονα σχετικά με την Τουρκική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Η Τουρκία, έχοντας επίσης υπόψη τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».