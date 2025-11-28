Τουρκικά ΜΜΕ: Ίσως στην Κύπρο υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση της Άγκυρας

Για πιθανότητες μια στρατιωτικής παρέμβασης από την Τουρκία στην Κύπρο έκαναν λόγο την Παρασκευή media της γειτονικής μας χώρας, στον απόηχο των αντιδράσεων της Άγκυρας για τη συμφωνία της Λευκωσίας με τον Λίβανο για τον καθορισμό ΑΟΖ.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο Ιντρλις Αρικάν, διευθυντής σύνταξης του CNN Turk, ανέφερε: «Όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα στην Κύπρο δεν είναι μόνο τα δικαιώματα πάνω στο νησί αλλά και στις θάλασσες και αυτά δεν πρέπει να καταπατηθούν. Η Τουρκία κάτι παρόμοιο το έκανε στη Λιβύη και εμπόδισε τον Χαφτάρ. Σταμάτησε τις δυνάμεις του Χαφτάρ να έρθουν στην εξουσία και να καταπατηθούν τα δικαιώματα του λαού της Λιβύης. Από τη σημερινή ανακοίνωση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων βλέπουμε πως ίσως σήμερα ή μελλοντικά γίνουν διπλωματικές ή στρατιωτικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων».

Από την πλευρά του, ο Αμντουλκαντίρ Σέλβι, πολιτικός αναλυτής της Hurriyet, σημείωσε: «Πραγματικά απορώ καθώς όταν ο πρώην πρωθυπουργός του Λιβάνου Μικάτιείχε είχε έρθει στην Τουρκία είχε δηλώσει πως «μάθαμε πως πρέπει να εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό μετά την Τουρκία». Διότι είχαν κρίση, χάος, είχε μπλοκαριστεί η προεδρία. Έλυσαν τα προβλήματά τους. Αλλά τώρα φαίνεται πως πάτησε πόδι το Ισραήλ καθώς υπάρχουν αναφορές πως πίσω από τη συμφωνία αυτή υπάρχει το Ισραήλ».

Τα δημοσιεύματα έρχονται στον απόηχο της επίσημης «εμπρηστικής» ανακοίνωσης που εξέδωσε την Πέμπτη η Άγκυρα αναφορικά με τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου για τα θαλάσσια σύνορα τους.

Ερντογάν: Κοιτάμε και Ανατολή και Δύση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε και πάλι έμφασεις στις επεκτατικές βλέψεις που έχει η χώρα του, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία.

«Ως Τουρκία, κατέχουμε μια εξαιρετική θέση στην καρδιά τριών ηπείρων, γεφυρώνοντας την Ανατολή και τη Δύση, μια γέφυρα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και πεποιθήσεων. Όπως τονίζω σε κάθε ευκαιρία, είμαστε μια χώρα εμπνευσμένη από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων, μια χώρα της οποίας το πρόσωπο και η κατεύθυνση είναι ταυτόχρονα Ανατολή και Δύση. Για χίλια χρόνια, άνθρωποι κάθε φυλής, θρησκείας, αίρεσης και καταγωγής ζουν ελεύθερα χωρίς φόβο ή καταπίεση σε αυτά τα εδάφη που υπήρξαν η πατρίδα μας.

Σε αυτά τα εδάφη που πάνω από 1.000 χρόνια είναι η πατρίδα μας, άνθρωποι από κάθε καταγωγή, κάθε θρησκεία, κάθε αίρεση, έχουν ζήσει δίχως να δεχθούν καμία πίεση, καμία αγωνία. Έχουν ζήσει ελεύθεροι» ανέφερε ο Ερτντογάν.

Συζητήσεις Φιντάν στη Γερμανία για το πρόγραμμα SAFE

Σημειώνεται ακόμα πως την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν βρέθηκε στο Βερολίνο όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι «το πρόγραμμα SAFE είναι ανοιχτό σε εταίρους, όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο σημαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ», στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου.

Η Τουρκία είναι «γεωστρατηγικός εταίρος» για τη Γερμανία — πρέπει να ανοίξουμε «ένα νέο κεφάλαιο», επισήμανε ο Γερμανός υπουργός, όπως αναφέρει το Anadolu.

Παράλληλα, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι «η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση, και η Γερμανία δεν έχει άλλη σχέση σε αυτό το επίπεδο με καμία χώρα».

Σύμφωνα πάντα με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, «η συνεχής ετοιμότητα της Τουρκίας να μεσολαβήσει στη σύγκρουση στην Ουκρανία και οι πολύτιμες συνεισφορές της εκτιμώνται».

«Εάν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, η Γερμανία θα είναι πάντα ένας αξιόπιστος εταίρος», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

🇹🇷|🇩🇪 Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a joint press conference in Berlin with his German counterpart, Johann Wadephul



Hakan Fidan:



— Germany is Türkiye’s top trading partner in Europe and its largest global trade market

— There is no issue whatsoever regarding a… pic.twitter.com/ZVGZiasFG6 — Anadolu English (@anadoluagency) November 28, 2025

Από την πλευρά του, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε τη σημασία η ευρωπαϊκή ασφάλεια του να μην αποκλειστεί η Τουρκία από τις εργασίες που σχετίζονται με το SAFE και από αυτόν τον μηχανισμό. «Με βάση την εμπειρία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται σε εξέλιξη εποικοδομητική εργασία για να διασφαλιστεί ότι αυτή η εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών για την ασφάλεια της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σχετικά με την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, ούτε μπορεί να υπάρξει. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία δεν προχωρά, και δεν ανοίγουν κεφάλαια διαπραγμάτευσης» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός, αφήνοντας αιχμές για πολιτικά ζητήματα.

«Η Γερμανία είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη παγκόσμια εμπορική αγορά της» σημείωσε.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, το σενάριο συμμετοχής της Άγκυρας στο SAFE (Security Action for Europe) προκαλεί αντιδράσεις σε Αθήνα και Λευκωσία, δεδομένου ότι υπάρχει casus belli κατά της Ελλάδας αλλά και συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή τμήματος της Κύπρου.