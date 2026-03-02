Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συγκαλεί εκτάκτως, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Τρίτη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.

Ο Γ. Γεραπετρίτης έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.