Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ουκρανό ομόλογο Σιμπίχα: Η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ενόψει των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την αλληλεγγύη της Ελλάδας με την Ουκρανία και τη συνεπή υποστήριξη των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.