Τ. Χατζηβασιλείου: Τα σενάρια συνεκμετάλλευσης είναι επιστημονική φαντασία - Η Άγκυρα διαβάζει σωστά το μήνυμα Μητσοτάκη

«Προφανώς δεν τίθεται θέμα συνεκμετάλλευσης σε οποιοδήποτε ζήτημα» τόνισε ο διεθνολόγος και Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Tάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν και τις πρόσφατες δηλώσεις του τελευταίου για τα 12 ναυτικά μίλια.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «όλη αυτή η συζήτηση για υποτιθέμενη συνεκμετάλλευση διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, διότι τα ζητήματα που τίθενται είναι θέματα, τα οποία το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει να συζητούνται θεσμικά και όχι με πολιτικές ερμηνείες ή αυθαίρετες φαντασιώσεις».

Ξεκαθαρίζοντας ότι τα σενάρια συνεκμετάλλευσης δεν είναι παρά σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα η κουβέντα ξεκινά από δύο αφετηρίες.

«Η πρώτη ήταν η σωστή και ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στο μηχανισμό SAFE δεν μπορεί να μπει η Τουρκία ως μία χώρα η οποία έχει εν ενεργεία casus belli εναντίον ευρωπαϊκής χώρας και φυσικά ταυτόχρονα τη θεωρία των γκρίζων ζωνών στο τραπέζι. Αυτό λοιπόν, το μήνυμα διαβάζεται και διαβάζεται σωστά απ’ ό,τι φαίνεται από την Άγκυρα.

Η δεύτερη αφετηρία ήταν η εμπροσθοβαρής πρόταση του πρωθυπουργού για την πενταμερή Διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο με Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο, όπου στοχεύουμε να συζητήσουμε πέντε θεματικές, όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες η μετανάστευση, το θαλάσσιο περιβάλλον, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία».

Ο Βουλευτής Σερρών σχολίασε ότι «οι δηλώσεις Φιντάν επιβεβαιώνουν τη σταθερή τουρκική ρητορική, με αίολα και παράλογα επιχειρήματα που ακούμε δεκαετίες».

«Η Τουρκία αισθάνεται σήμερα ότι έχει ανεβασμένες μετοχές λόγω της διαπραγμάτευσης που έκανε για λογαριασμό της Χαμάς στη Διάσκεψη της Ειρήνης, και δεν αποδέχεται ότι μια χώρα μπορεί να της κόβει τον δρόμο προς την ευρωπαϊκή άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όμως υπάρχει η Ελλάδα, και ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, απάντησε με σαφήνεια στέλνοντας στην Άγκυρα ξεκάθαρο μήνυμα», πρόσθεσε.

Ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε το κρίνει εθνικά σκόπιμο» και επανέλαβε πως «η μόνη διαφορά που συζητείται με την Τουρκία αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ – κανένα ζήτημα κυριαρχίας δεν αποτελεί αντικείμενο διαλόγου», ενώ υπογράμμισε ότι η πρόσφατη δήλωση Φιντάν για το εύρος των χωρικών υδάτων εμπεριέχει ευελιξία και διαλλακτικότητα ως προς την προσέγγιση.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ανέδειξε τη σημασία των περιφερειακών συνεργασιών, υπογραμμίζοντας πως «ζούμε σε μια εποχή όπου οι περιφερειακές συνεννοήσεις είναι πιο χρήσιμες και αναγκαίες από ποτέ». «Η Ελλάδα κινείται εμπροσθοβαρώς, με αυτοπεποίθηση, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και με ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, θωρακισμένη εθνική οικονομία και εθνική άμυνα. Δεν φοβάται να συνομιλεί με κανέναν, αλλά επιδιώκει τον διάλογο με όλους, στη βάση των κανόνων», είπε χαρακτηριστικά.

Για το Κυπριακό, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κυρίαρχο και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ, και δεν μπορεί να αποκλειστεί από καμία διάσκεψη. Το ψευδοκράτος προφανώς δεν μπορεί να συμμετάσχει». «Αν η Τουρκία επιμείνει στη συμμετοχή του ψευδοκράτους, τότε το βάρος της μη συμμετοχής της ίδιας στη διάσκεψη θα είναι αποκλειστικά δικό της», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις «εκλογές» στα Κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι «η σαρωτική νίκη του Ερχιουρμάν είναι χαστούκι στην Άγκυρα που στήριξε ανοιχτά τον Τατάρ». «Αποτελεί έμμεση επιβεβαίωση ότι οι Τουρκοκύπριοι προκρίνουν τη λύση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και απορρίπτουν τη διχοτόμηση που προωθεί η Τουρκία», είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως «ο νέος ηγέτης θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να απογαλακτιστεί από την Άγκυρα».