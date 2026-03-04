Τ. Χατζηβασιλείου: Ορθή και προληπτική η αμυντική ενίσχυση της Κύπρου - Η Σούδα δεν εμπλέκεται σε επιχειρήσεις

Η Κύπρος είναι «μέρος του Ελληνισμού» και κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται εγγύς εμπόλεμης ζώνης, γι' αυτό και η ενίσχυση της άμυνας της Λευκωσίας αποτελεί μήνυμα «ισχυρής αμυντικής αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση». Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, απαντώντας επίσης στις αιτιάσεις περί εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Τ. Χατζηβασιλείου διευκρίνισε ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, ωστόσο, έκανε λόγο για ευρωπαϊκή κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία εκδήλωσαν πρόθεση στήριξης. Υπενθύμισε επίσης ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποτελούν κυρίαρχο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις κομμάτων που ζητούν «καμία εμπλοκή της Ελλάδας», υπογράμμισε ότι η αποστολή αμυντικών μέσων «δεν σημαίνει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε πολεμική επιχείρηση», αλλά προληπτική κίνηση προστασίας.

«Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε στωικά τις εξελίξεις όταν απειλείται εμμέσως η Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή άμυνα «για να προστατεύεται, όχι για να επιτίθεται».

Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συζήτησης μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη Λευκωσία να εκδηλώνει ενδιαφέρον για αμυντική συνδρομή.

Σούδα και σύγκριση με Ισπανία

Σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει τη στάση της Ισπανίας ως προς τη χρήση αμερικανικών βάσεων, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν κατηγορηματικός: «Κάθε πιθανή διευκόλυνση στη Σούδα περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας–ΗΠΑ και αφορά τεχνική υποστήριξη. Η Σούδα δεν συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν ή άλλων στόχων στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Αθήνα προτάσσει το διεθνές δίκαιο και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, αναφέροντας τις πρόσφατες επαφές του πρωθυπουργού με διεθνείς ηγέτες, μεταξύ αυτών και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τουρκία και ελληνικός σχεδιασμός

Σχετικά με το ενδεχόμενο αντίδρασης της Άγκυρας στην αποστολή φρεγατών, F-16 και στη μετακίνηση Patriot στην Κάρπαθο, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι «ο ελληνικός αμυντικός ή πολιτικός σχεδιασμός δεν τίθεται στη ζυγαριά κανενός τρίτου».

Ανέφερε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, όπου εκτιμήθηκε η κατάσταση, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα πράττει «ό,τι θεωρεί εθνικά σωστό και υπεύθυνο».