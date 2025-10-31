Συνάντηση του Θ. Πλεύρη, με την πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα - Το μεταναστευτικό στην ατζέντα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με την πρέσβη του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Μπάρμπαρα βαν Χέλεμοντ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και επικεντρώθηκε στις εξελίξεις ενόψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Άσυλο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2026. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και για τον ρόλο των κρατών-μελών στην αποτελεσματική υλοποίησή του.

Η κα. βαν Χέλεμοντ εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας που αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τα βασικά στοιχεία και τις καινοτομίες της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι δύο πλευρές εξήραν τις άριστες διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ολλανδίας και εξέφρασαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω συνεργασία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διμερές επίπεδο, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.