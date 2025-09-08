Συνάντηση Θεοχάρη με τον Μπελκασέμ Χαφτάρ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συναντήθηκε, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελκασέμ Χαφτάρ.

Αμφότεροι επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα των σχέσεων Αθήνας - Βεγγάζης και τη διάθεση συνεργασίας σχετικά με την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βεγγάζης.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Εξωτερικών παρέθεσε γεύμα εργασίας στη λιβυκή αντιπροσωπεία, υπό τον κ. Μπελκασέμ Χαφτάρ, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του φθινοπώρου, με ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δείξει απτό ενδιαφέρον για σχετικές επενδύσεις.