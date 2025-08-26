Συνάντηση Πλεύρη με τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου - Στην ατζέντα το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Τον Βρετανό πρέσβη υποδέχθηκε την Τρίτη στο υπουργείο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Λοτζ εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση και εισάγει νέες πολιτικές ως προς τη διαχείρισή της.

Επίσης, ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ρυθμίσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και για τις αντιδράσεις που αυτές έχουν προκαλέσει, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και «διαβάζει με ενδιαφέρον» τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. @thanosplevris , με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, κ. Matthew Lodge.



Δελτίο Τύπου: https://t.co/JGxL0okjYv pic.twitter.com/difQQROMWE — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) August 26, 2025

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου, τονίζοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και για τη διασφάλιση της νομιμότητας. Όπως σημείωσε, «εγκαινιάζουμε μια συζήτηση προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, στη βάση και του νέου σχεδίου νόμου».

Οι δύο πλευρές εξήραν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες τους στο μεταναστευτικό, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.