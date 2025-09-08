Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον γιο του Χαφτάρ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας - Λιβύης σε οικονομικό και εμπορικό τομέα

Σύντομη συνάντηση με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Μπελγκασέμ Χαφτάρ είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ βρίσκεται στην Αθήνα για επαφές με την πολιτική ηγεσία. Σήμερα το πρωί είχε προγραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Οι επαφές αυτές έρχονται περίπου δύο μήνες μετά το ταξίδι του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του, αλλά και μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη.