Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Δένδια στο Πεντάγωνο: «Ανεβάζουμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε νέα ύψη», έγραψε η πρέσβης

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε την Πέμπτη με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στο Πεντάγωνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη συνάντηση που είχε η κ. Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μεταξύ Δένδια και Γκίλφοϊλ συζητήθηκαν η ανάπτυξη των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τη συνάντηση με την Γκίλφοϊλ

«Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Ευχήθηκα στην κα Γκίλφοϊλ κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με τον Δένδια

Από τη μεριά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε: «Σήμερα συναντήθηκα επίσημα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη στενή αμυντική συνεργασία μας, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Ως ένα από τα πρώτα μου βήματα ως Πρέσβης, είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι ο Αμερικανός υπ. Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα συμφωνία με την Εθνική Φρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στους τομείς της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και άλλων, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!».