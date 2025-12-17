Συνάντηση Γ.Γεραπετρίτη με τη Βρετανή ομόλογο του την Πέμπτη στο ΥΠΕΞ

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτειακών και Αναπτυξιακών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, θα έχει αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3:00 το μεσημέρι, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, και θα ακολουθήσουν, περί τις 5:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

Γ. Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

«Η εξωτερική πολιτική προφανώς απαιτεί ένα στρατηγικό σχέδιο και όραμα αλλά από την άλλη πλευρά απαιτεί υποδομές, προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και μια οργάνωση η οποία θα είναι ανθεκτική, ιδιαιτέρως σήμερα σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή αναφέρθηκε στα ζητήματα για τα οικονομικά, τις υποδομές και την οργάνωση του υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα εθνικά δίκαια, από την άλλη πλευρά, με μια ενεργητική πολιτική, στο πλαίσιο του τρίτπτυχου της ισχυρής άμυνας, της ανθεκτικής οικονομίας, της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας και να θέσουμε στο τραπέζι επιχειρήματα υπέρ της χώρας έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας και να είμαστε ισχυροί παίκτες στον κόσμο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εξωτερικών την τελευταία τριετία έχει αυξηθεί καθοριστικά.

Ο προϋπολογισμός του 2023 διαμορφώθηκε στα 286 εκατομμύρια και σήμερα διαμορφώνεται στα 440 εκατομμύρια, αύξηση 50%.

«Η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, είναι όμως εξαιρετικά σημαντική, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος υφίσταται. Το 2023, τα έσοδα από τα προξενικά τέλη περιέρχονταν σε ποσοστό 60% στον κρατικό προϋπολογισμό και μόνο το 40% περιερχόταν στο υπουργείο Εξωτερικών για να καλύψει τις λειτουργικές και άλλες ανάγκες του. Σήμερα, το ποσοστό που πάει στο υπουργείο Οικονομικών είναι 30%, δηλαδή το μισό σε σχέση με το 2023. Με την εντολή του πρωθυπουργού την οποία υλοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, σήμερα το 70% των προξενικών τελών και εισπράξεων περιέρχεται στο υπουργείο Εξωτερικών.

Από αυτό το 70%, το 10% περιέρχεται σε ειδικό ταμείο για την ανασυγκρότηση, συντήρηση, αναβάθμιση των διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης των κτηρίων αυτών. Τα προξενικά τέλη τα οποία περιέρχονταν στο υπουργείο Εξωτερικών το 2023 ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και σήμερα ανέρχονται περίπου στα 30 εκατομμύρια. Σε αυτό έχει συντελέσει και η αύξηση των προξενικών υπηρεσιών», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αντιστοίχως, στο ΠΔΕ υπάρχει σημαντική αύξηση για το υπουργείο Εξωτερικών-από τα 4,4 εκατομμύρια το 2023 ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια- τριπλασιάστηκε το εθνικό σκέλος και διπλασιάστηκε και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. «Με αυτά τα χρήματα έχουμε καταφέρει πρωτίστως σημαντικά πράγματα στα κτήρια της Ελλάδας στο εξωτερικό», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας «πόσο σημαντικό είναι η παράσταση ισχύος που πρέπει να αποπνέουν τα κτήρια των ελληνικών διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, που πρέπει να είναι όχι απλώς ευπρεπή αλλά θα πρέπει να είναι ισχυρά».

«Η ελληνική σημαία θα πρέπει να βρίσκεται στον ιστό κτηρίων τα οποία να αποπνέουν την ισχύ της χώρας. Είναι σημαντικό ότι με το ν. 5166/2024, η διοίκηση και διαχείριση 90 κτηρίων που φιλοξενούν τις διπλωματικές μας αποστολές περιήλθαν στο υπουργείο Εξωτερικών από το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να αναβαθμίζουμε τα κτήρια αυτά, με το νέο πόρο από τις προξενικές υπηρεσίες, έτσι ώστε τα κτήρια να καθίστανται πραγματικά λειτουργικές πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτό, έχει προχωρήσει η ανέγερση δύο νέων διπλωματικών αποστολών στη Λευκωσία και στη Βαγδάτη, την πρεσβευτική κατοικία η οποία συνδέεται με την ελληνική πρεσβεία.