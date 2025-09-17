Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Λιβύης - Στόχος της Αθήνας η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour. Μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.

FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour



Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour pic.twitter.com/fCjiVHPukv — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 17, 2025

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ μετά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες επαφές. Στόχος της Αθήνας από αυτή τη συνάντηση είναι η άλλος από την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές έχουν ορίσει ήδη τεχνικές επιτροπές.

Από τη συνάντηση δεν θα πρέπει να αναμένονται χειροπιαστά αποτελέσματα, εκτός ίσως από την ανακοίνωση της ημερομηνίας για το πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, καθώς από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ουσιαστικά διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το τραπέζι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάτι το οποίο είναι φυσικά προαπαιτούμενο από την ελληνική πλευρά, σημείωσε η δημόσια τηλεόραση.