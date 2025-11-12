Συνάντηση Γεραπετρίτη με Κύπριο ομόλογό του: Στην ατζέντα οι διμερείς σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συναντήθηκαν σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο και την υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά.

Η συζήτηση εστιάστηκε στις διμερείς σχέσεις και τον συντονισμό ενόψει της διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 1ο εξάμηνο του 2026.

Νωρίτερα υπεγράφη Κοινή Δήλωση για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Τομέα Έκδοσης Θεωρήσεων Schengen από τις προξενικές αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Τρίτες Χώρες. Η Κοινή Δήλωση υπεγράφη από τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη και τον ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας Κ. Κόμπο.