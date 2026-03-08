Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης: Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Επίσης, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα για να δείξει την υποστήριξή του στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικών σχέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, με διάγγελμα την περασμένη Τρίτη προς τον γαλλικό λαό, ο Εμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε για τις κινήσεις της χώρας του σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή και ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο.

«Η Κύπρος έχει επίσης χτυπηθεί» είχε πει ο Μακρόν, και ανακοίνωσε πως ήδη μία γαλλική φρεγάτα κινείται προς την Κύπρο, ενώ υπάρχει συντονισμός «με τους Έλληνες φίλους μας» και όλες τις συμμαχικές γειτονικές χώρες. Είχε πει ακόμα ότι έχει δώσει εντολή να πάει στη Μεσόγειο το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle».

Σημειώνεται ότι, την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την κρίση στην Μέση Ανατολή, ενώ τηλεφωνική επαφή είχε και με τον πρόεδρο Μακρόν.

Κατά την επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.