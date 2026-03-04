Στην Κύπρο έφθασαν οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Στην Κύπρο έφτασαν το πρωί της Τετάρτης οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με σκοπό την παροχή προστασίας στο νησί σε περίπτωση ιρανικού πλήγματος.

Παράλληλα, ήδη από χθες, Τρίτη, βρίσκονται στο νησί και τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενώ οι φρεγάτες ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας στις 22:30 και έφθασαν σήμερα το πρωί.

Οι πρώτες εικόνες από τις ελληνικές φρεγάτες ανοιχτά της Λεμεσού pic.twitter.com/9Scmfn1YxG — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾

Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026

Εκτός από την Ελλάδα, βοήθεια στην Κύπρο στέλνουν και Γαλλία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, χθες αποφασίστηκες να μεταφερθεί μια συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο προκειμένου να δημιουργηθεί μια αντιαεροπορική ομπρέλα στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ταξίδεψε χθες στη Λευκωσία μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, όπου συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Διάγγελμα Μακρόν: Στέλνουμε επιπλέον εναέρια μέσα και άλλη μία φρεγάτα στην Κύπρο

Την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών μέσων προς την Κύπρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, γνωστοποιώντας ότι μία γαλλική φρεγάτα κατευθύνεται ήδη προς το νησί, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα αεροσκάφη, σε συντονισμό - όπως είπε - «με τους Έλληνες φίλους μας».

Παράλληλα, ο Μακρόν επανέλαβε την υποχρέωση της Γαλλίας να τηρεί τις υποχρεώσεις προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αναφέροντας ότι γαλλικές βάσεις στην περιοχή έχουν δεχθεί πλήγματα και έχουν υποστεί περιορισμένες ζημιές. «Ευθύνη μου είναι να πράξω» είπε ο Μακρόν που εξέφρασε τη στήριξή του στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. https://t.co/mvizts7tnh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026

Εκ παραλλήλου δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ, η οποία αναμένεται να φθάσει σε λίγες ώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μία σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και ότι σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η Κύπρος, έχει επίσης χτυπηθεί», είπε ο Μακρόν και ανακοίνωσε πως ήδη μια γαλλική φρεγάτα κινείται προς την Κύπρο ενώ υπάρχει συντονισμός «με τους Έλληνες φίλους μας».

Επίσης, δήλωσε ότι «το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η συνοδεία του σπεύδει στη Μεσόγειο», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, καθώς και από τις εντάσεις στο κανάλι του Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στάρμερ: Στέλνουμε αντιτορπιλικό και ελικόπτερα στην Κύπρο

Νωρίτερα, ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει τις αμυντικές του επιχειρήσεις, μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ενώ δήλωσε επίσης, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και το HMS Dragon στην περιοχή.

«Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», προσθέτει.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την ανάπτυξη ενός αντιτορπιλικού αεράμυνας Type 45 στην Κύπρο για να βοηθήσει στην υπεράσπιση των βάσεων της RAF εκεί.

Ο Χέινς είπε ότι θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να φτάσει το πολεμικό πλοίο στην Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα αντιτορπιλικό τύπου 45 είναι το μόνο κομμάτι εξοπλισμού στο βρετανικό οπλοστάσιο με την ικανότητα να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Στάρμερ:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας».