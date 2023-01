Στην Αθήνα πιθανόν ο Μπλίνκεν στις 21 Φεβρουαρίου

Την Ελλάδα και το Ισραήλ προγραμματίζει να επισκεφθεί στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τo Hellas Journal, η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κρίνεται εξόχως σημαντική, καθώς αναμένεται να λάβει μέρος στο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξάλλου, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια τετραμερής συνάντηση με τη συμμετοχή της Ελλάδας, των ΗΠΑ, της Κύπρου και του Ισραήλ, με τη συμμετοχή του κ. Μπλίνκεν.

Αντιδράσεις από το ελληνοαμερικανικό λόμπι

Την ίδια στιγμή, φανερά ενοχλημένο εμφανίζεται το ελληνοαμερικανικό λόμπι, στον απόηχο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal, ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Χαρακτηριστική υπήρξε η αντίδραση του εκτελεστικού Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδη, ο οποίος ανήρτησε ένα καυστικό σχόλιο στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Υποθέτω ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Μπλίνκεν μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με το να είναι η εκδοχή της Πάτι Χέρστ στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχει σημασία - η εκστρατεία #NoJetsForTurkey θα πάει σε εντελώς νέο επίπεδο», έγραψε ο κ. Ζεμενίδης στο twitter, παραπέμποντας σε πρόσφατο κείμενό του στο ekathimerini με τίτλο: «Washington's Stockholm syndrome» (ελλ. Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης της Ουάσινγκτον).

