Μπάιντεν: Ζητά έγκριση από Κογκρέσο για τα F-16 στην Τουρκία - Οι πρώτες αντιδράσεις

Φανερά ενοχλημένο εμφανίζεται το ελληνοαμερικανικό λόμπι, στον απόηχο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal, ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Χαρακτηριστική υπήρξε η αντίδραση του εκτελεστικού Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδη, ο οποίος ανήρτησε ένα καυστικό σχόλιο στο twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Υποθέτω ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Μπλίνκεν μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με το να είναι η εκδοχή της Πάτι Χέρστ στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχει σημασία - η εκστρατεία #NoJetsForTurkey θα πάει σε εντελώς νέο επίπεδο», έγραψε ο κ. Ζεμενίδης στο twitter, παραπέμποντας σε πρόσφατο κείμενό του στο ekathimerini με τίτλο: «Washington's Stockholm syndrome» (ελλ. Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης της Ουάσινγκτον).

Guess that @POTUS/Blinken may be satisfied with being foreign policy’s version of Patty Hearst



No matter - #NoJetsForTurkey campaign will go to entirely new level.https://t.co/jhb5n2iDm8