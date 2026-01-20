Στην απόρριψη της πρόσκλησης Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης προσανατολίζεται η Ελλάδα

Η Αθήνα αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και εξετάζει την απόρριψη της πρότασης του Αμερικανού προέδρου.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, επικαλούμενο διπλωματικούς κύκλους, η ελληνική στάση θα είναι πλήρως συντονισμένη με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες έχουν ήδη εκφράσει σαφή αρνητική θέση, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, όπως φαίνεται, να μην αποδεχθεί την πρόσκληση.

Κυβερνητικοί κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι, υπογραμμίζουν ότι η Αθήνα δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να κινηθεί χωρίς συμφωνία και συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Ο κύριος προβληματισμός εστιάζεται στο καταστατικό του Συμβουλίου, το οποίο υπερβαίνει την αμιγώς γαζική ατζέντα και φαίνεται να διαμορφώνεται ως παράλληλη δομή με τα Ηνωμένα Έθνη, γεγονός που εγείρει σημαντικά ζητήματα σε επίπεδο κυριαρχίας και διεθνούς συντονισμού.