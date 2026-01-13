Στη Μαδρίτη αύριο ο Γ. Κεφαλογιάννης: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Ισπανίας

Επίσκεψη εργασίας στη Μαδρίτη θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Ισπανίας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός θα συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη και ειδικότερα θα έχει:

Συνάντηση με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας και υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικών Προκλήσεων, Sara Aagesen Muñoz.

Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Επιπλέον, ο κ. Κεφαλογιάννης θα επισκεφθεί τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών, όπου θα πραγματοποιηθεί:

Γενική παρουσίαση του ισπανικού Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας. Παρουσίαση της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης περιλαμβάνονται επίσης: