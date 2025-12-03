Στη Βιέννη ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης για την 32η Σύνοδο του ΟΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί η 32η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ολομέλειας της Συνόδου και στη συνέχεια, σε γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών, με αντικείμενο τις μελλοντικές προοπτικές του Οργανισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών από την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος αύριο και στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία επίσης θα διεξαχθεί στη Βιέννη.