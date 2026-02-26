Σήμερα το βράδυ η συνάντηση του Γ. Γεραπετρίτη με τον Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί σήμερα στις 20:00 (13:00 ώρα Ουάσινγκτον) με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση αποτελεί τη δεύτερη των δύο υπουργών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσα σε διάστημα 12 μηνών — η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2025. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται το σύνολο των διμερών ζητημάτων, ενόψει και του επόμενου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Το Ιράν βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, ενώ θα συζητηθούν επίσης η κατάσταση στη Γάζα και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η συγκυρία της συνάντησης — εν μέσω ευρείας κινητοποίησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που αναμένουν εντολές από τον πρόεδρο Τραμπ για ενδεχόμενη δράση κατά του Ιράν — αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Ελλάδας ως κεντρικό οικονομικό και στρατηγικό παίκτη στην περιοχή.

FM George Gerapetritis attended today the signing ceremony of the agreement between ONEX Shipyards and Technologies and Hanwha Power Systems in Washington D.C. pic.twitter.com/XDOwWjceuL — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 25, 2026

Ο κ. Γεραπετρίτης αναμένεται επίσης να έχει σειρά συναντήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους και να απευθύνει ομιλία στο σημαντικό think tank Atlantic Council, τονίζοντας την ενεργή παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια σκηνή.