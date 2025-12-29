Reuters: Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν το 2026 τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις τους στην ανατολική Μεσόγειο, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, όπως δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, σύμφωνα με το Reuters.

Οι τρεις χώρες της ανατολικής Μεσογείου έχουν έρθει πιο κοντά την τελευταία δεκαετία μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, αμυντικών προμηθειών και συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας - εξελίξεις που παρακολουθούν στενά η περιφερειακή αντίπαλος Τουρκία.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο κοινό σχέδιο δράσης για αμυντική συνεργασία, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία ακολουθεί συνάντηση στην Ιερουσαλήμ μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία υπέγραψαν συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και προώθηση έργων ενεργειακής διασύνδεσης.

Ένας ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος, που γνωρίζει τις λεπτομέρειες, δήλωσε ότι η στρατιωτική συμφωνία θα περιλαμβάνει κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο των «ασύμμετρων» όσο και των «συμμετρικών» απειλών.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα εντείνουν τις κοινές ασκήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με τη συμμετοχή της Κύπρου», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετάσχει στη ναυτική άσκηση Noble Dina του Ισραήλ τους επόμενους μήνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ήδη αγοράσει από το Ισραήλ πυραυλικά συστήματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αθήνα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την απόκτηση αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεροπορικής άμυνας και άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστού ως «Αχίλλειος Ασπίδα», με εκτιμώμενο κόστος περίπου 3 δισ. ευρώ

Αυτόν τον μήνα, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ, για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.