Ρ. Μέτσολα: Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα

«Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Ρόδο», τονίζει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε ανάρτησή της στο Twitter.

Europe stands with Greece as wildfires continue to rage in Rhodes.



Such extreme weather shows how much we must tackle climate change.



Grateful to the Greek authorities for evacuating people to safety.



Europe is doing its part, showing solidarity in action 🇪🇺🇬🇷 @kmitsotakis