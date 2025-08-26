Πρύτανης πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας Τουρκίας: Με την Ελλάδα δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Ερχάν Αφγιοντζούν προχώρησε σε μια δήλωση με πολλαπλές ερμηνείες, αφού από τη μία ανέφερε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας και μίλησε για τις επενδύσεις που έχει κάνει η χώρα για τα εξοπλιστικά της και από την άλλη κάνει λόγο για πόλεμο, αν χρειαστεί, όπως έγινε και με την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι δηλώσεις αυτές του πρύτανη αποδεικνύουν πως υπάρχει ένας σκεπτικισμός στην Τουρκία για το γεγονός ότι η Ελλάδα αγοράζει φρεγάτες, Rafale και F-16.

«Εμείς δεν είμαστε εχθροί της Ελλάδας. Είμαστε γείτονες. Θέλουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα μας μαζί. Τα προβλήματα του Αιγαίου να κάτσουμε να τα λύσουμε μαζί. Μην βάζετε τρίτους ανάμεσα μας. Μην βάζετε τη Γαλλία και Γερμανία και μην λειτουργείτε ως εμπροσθοφυλακή τους», αναφέρει στις δηλώσεις του στο CNN Turk.

«Eσείς με τον πληθυσμό σας σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την Τουρκία. Στη χειρότερη μας κατάσταση επιχειρήσατε να καταλάβετε την Ανατολία με τον εθνικό μας αγώνα ο Ατατούρκ σας έριξε στη θάλασσα. Εμείς δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, δεν είμαστε εχθροί», συνέχισε ανεβάζοντας τους τόνους και συμπληρώνει:

«Εμείς διαθέτουμε 16 φρεγάτες και η Ελλάδα διαθέτει 16 φρεγάτες. Εμείς είμαστε 85 εκατομμύρια, ενώ η Ελλάδα 11 εκατομμύρια. Είνα κρίμα και για τον ελληνικό λαό. Εσείς με τόσα πλοία, τόσα αεροσκάφη και τόσα όπλα ξοδεύετε στα όπλα το εθνικό προϊόν του λαού. Το κάνετε αυτό για έναν πόλεμο που δεν μπορείτε να κερδίσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε τον πόλεμο αυτό. Εμείς δεν θέλουμε πόλεμο. Ας μιλήσουμε για τα προβλήματα μας για το Αιγαίο. Πήρατε πλοία από τη Γαλλία. Με ποια όπλα θα τα γεμίσετε;» καταλήγει.