Πρώτη αντίδραση της Τουρκίας για τους 92 μετανάστες μέσω.. twitter

Για ανεντιμότητα και χειραγώγηση κατηγόρησε την Ελλάδα ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Ισμαήλ Τσατακλί στην πρώτη ανεπίσημη αντίδραση σχετικά με το περιστατικό των 92 μεταναστών που άφησαν γυμνούς και αβοήθητους οι τουρκικές αρχές στον Έβρο.

Με ανάρτηση - απάντηση στο twitter στον κ. Μηταράκη, ο Τσατακλί υποστήριξε ότι δεν έχει βρεθεί καμία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη χώρα του και κατηγόρησε την Ελλάδα για.. σκληρότητα.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ