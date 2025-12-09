Προκλητικές δηλώσεις Τσελίκ κατά Λευκωσίας: Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν η «ΤΔΒΚ» και η Τουρκία

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Λευκωσία, ενόψει της επερχόμενης προεδρίας της στην ΕΕ, σχεδιάζει να προωθήσει μια πιο συνολική στρατηγική για τη Μεσόγειο.

Όπως μετέδωσε το ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τσελίκ δήλωσε προκλητικά ότι «Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'', ούτε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο».

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε επίσης ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην αλαζονεία της ''ελληνοκυπριακής πλευράς της Νότιας Κύπρου''».

Στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα η πλήρης δήλωσή του. Ο Τσελίκ ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία αποκαλεί «η ''ελληνοκυπριακή πλευρά''», αναλαμβάνει σύντομα την προεδρία της ΕΕ και ότι υπάρχουν αναφορές πως θα εισηγηθεί μια πρωτοβουλία που αφορά ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τόνισε ότι η Άγκυρα θεωρεί αυτή την πρόθεση απολύτως παράνομη. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι για χρόνια δεν έχει μπορέσει να αντισταθεί – όπως είπε – στην «αλαζονεία της ''ελληνοκυπριακής πλευράς της Νότιας Κύπρου''», επιτρέποντας να την παρασύρει.

Πρόσθεσε ότι πλέον, κατά την άποψή του, το ζήτημα δεν περιορίζεται στους χειρισμούς της Λευκωσίας, αλλά πλήττει θεμελιώδεις πτυχές της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, επανέλαβε ότι «Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'', ούτε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο».