Προκλητικές δηλώσεις Γκιουλέρ: Δεν θα ανεχτούμε ολοκληρωμένες επιχειρήσεις στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ μιλώντας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση:

Συγκεκριμένα, έκανε και πάλι αναφορά περί «Γαλάζιας Πατρίδας», τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προασπίζει τα συμφέροντά της στην περιοχή, ενώ για το Κυπριακό είπε ότι η Τουρκία δεν δέχεται «καμία συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων συμπατριωτών μας».

Αναλυτικά οι «Λαμβάνουμε αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στην Γαλάζια Πατρίδα μας και, σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Επιθυμούμε ειλικρινά τα ζητήματα μεταξύ ημών και της γείτονος Ελλάδας να επιλυθούν με βάση την καλή γειτονία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της Δικαιοσύνης και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο υφιστάμενος θετικός διάλογος.

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι, ενώ κρατάμε ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία και καλή θέληση, δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια δημιουργίας μονομερών τετελεσμένων στην περιοχή ή οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Στην Κύπρο, υποστηρίζουμε μια ισότιμη, κυρίαρχη και διαρκή λύση δύο κρατών και δεν δεχόμαστε καμία συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων συμπατριωτών μας.

Παρακολουθούμε επίσης στενά τα βήματα που λαμβάνει η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση για την αύξηση της πολιτικής της επιρροής και την ανάπτυξη της στρατιωτικής της ικανότητας με εξωτερική υποστήριξη και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα, αξιολογώντας τα από την οπτική γωνία της εθνικής μας ασφάλειας. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία, τόσο δυνάμει των εγγυητικών της δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου όσο και των ιστορικών της ευθυνών, είναι αποφασισμένη και δεσμευμένη να προστατεύει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».