Προκαλεί ο Τσελίκ για Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο: Κανείς δεν πρέπει να επιδιώξει λανθασμένες ενέργειες

Σε νέες έμμεσες απειλές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ και τουρκικά ΜΜΕ, ο Τσελίκ μιλώντας για τα εξοπλιστικά προγράμματα, υποστήριξε ότι η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί «εγγύηση ειρήνης».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «κανείς δεν πρέπει να επιδιώξει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού».

«Τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προσθέτει δε ότι «ως εκ τούτου, ενεργούμε ειρηνικά με τους γείτονές μας και με βάση την αρχή ότι «η ασφάλεια όλων είναι η ασφάλειά μας, η ευημερία όλων είναι η ευημερία μας».

Επίσης, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση του Ιμπραήμ Καλίν.

Μήνυμα Κάλας σε Άγκυρα: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Παράλληλα, σε μία σαφή δήλωση προχώρησε η αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης Κάγια Κάλας επισημαίνοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στα ισχύοντα γύρω από το Τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

«Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και εξακολουθεί να αναμένει από όλες τις χώρες να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)», τόνισε η κ. Κάλας.

Προσέθεσε δε ότι: «Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια η κ. Κάλας συμπλήρωσε: «Όπως υπενθυμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το εθιμικό δίκαιο που βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

«Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων, καλή τη πίστει και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS», κατέληξε.

