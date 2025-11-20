Προκαλεί η τουρκική Ακτοφυλακή για Αγαθονήσι: Προστατεύουμε τα συμφέροντά μας στα ύδατα της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Τη δική της, προκλητική, εκδοχή για το περιστατικό μεταξύ του Λιμενικού και των τουρκικών αλιευτικών έδωσε μέσω ανακοίνωσής της η τουρκική Ακτοφυλακή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακής:

«Στις 19 Νοεμβρίου 2025, δημοσιεύτηκαν ορισμένα νέα σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς κοινωνικών μέσων με τον τίτλο «Η Ελληνική Ακτοφυλακή άνοιξε πυρ κατά τουρκικού αλιευτικού σκάφους στο Αιγαίο Πέλαγος».



Οι πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό παρουσιάζονται παρακάτω:



Στις 18 Νοεμβρίου 2025, στις 21:40, αναφέρθηκε ότι αλιευτικά σκάφη υπό τουρκική σημαία που ασκούσαν αλιευτικές δραστηριότητες ανοικτά του ποταμού Büyük Menderes στην περιοχή Didim του Aydın παρενοχλήθηκαν από σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής και 2 σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής (TCSG-909, TCSG-21) αποστάλησαν αμέσως στον τόπο του περιστατικού.



Τα σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής απομακρύνθηκαν από την περιοχή με ελιγμούς αναχαίτισης και ραδιοκλήσεις από τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής που είχαν αποσταλεί, και τα αλιευτικά σκάφη μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με ασφάλεια τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.



Ως αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν στα αλιευτικά σκάφη που μεταφέρθηκαν στο αλιευτικό λιμάνι Didim Taşburun, εντοπίστηκαν 4 τρύπες από σφαίρες στο ραντάρ πλοήγησης του αλιευτικού σκάφους «HASİP REİS-3» και ξεκίνησε δικαστική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.



Η τουρκική Ακτοφυλακή συνεχίζει να εκπληρώνει το καθήκον της να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στα ύδατα της Γαλάζιας Πατρίδας μας εντός των τουρκικών θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα».

Αγαθονήσι: Το χρονικό του επεισοδίου μεταξύ Λιμενικού και τουρκικών σκαφών

Ένα ακόμη συμβάν τουρκικής προκλητικότητας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, καθώς σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς ανάμεσα σε τουρκικά αλιευτικά και σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανοικτά του Αγαθονησίου. Το συμβάν έγινε γνωστό από δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, τα οποία συνοδεύονται από φωτογραφίες με τις οπές που προκλήθηκαν στο αλιευτικό από τα πυρά των στελεχών του Λιμενικού.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η kathimerini, στελέχη του Λιμενικού επιβεβαίωσαν το επεισόδιο, ενώ το Αρχηγείο του Σώματος παρείχε διευκρινίσεις όχι με επίσημο δελτίο Τύπου αλλά μέσω non paper.

Τι προκύπτει απ’ αυτό; Ότι το βράδυ της Τρίτης δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπήκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στο Αγαθονήσι και άρχισαν να ψαρεύουν παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής. Στο σημείο πήγαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα τουρκικά αλιευτικά ζητώντας τους να επιστρέψουν στα τουρκικά ύδατα, με αρνητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα, μάλιστα, με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών. Τότε, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών προς «ασφαλή τομέα», υποχρεώνοντας τα αλιευτικά να αποχωρήσουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το Λιμενικό στο non paper δεν παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το τι έκαναν οι δύο τουρκικές ακταιωροί κατά τη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου. Ανώνυμες πηγές ανέφεραν στην kathimerini ότι ήταν η βοηθητική βάρκα (tender) του τουρκικού αλιευτικού αυτή που έκανε ελιγμούς, με κίνδυνο να εμβολίσει το περιπολικό του Λ.Σ. Πηγές από το Σώμα είπαν ακόμα ότι στη διάρκεια του επεισοδίου οι δύο ακταιωροί έκαναν ελιγμούς προκειμένου με τα απόνερά τους να διευκολύνουν τις κινήσεις του αλιευτικού και να παρεμποδίσουν τα σκάφη του Λιμενικού. Καθώς και ότι μόλις έπεσαν οι πυροβολισμοί κινήθηκαν μαζί με το αλιευτικό πίσω στα τουρκικά ύδατα.

Η είδηση στα τουρκικά ΜΜΕ

Διαφορετική είναι η εκδοχή των γεγονότων στα τουρκικά ΜΜΕ. Σε αυτά αναφέρεται ότι το αλιευτικό σκάφος που είχε αποπλεύσει από λιμάνι του Ντιμντίμ προς τη θάλασσα του Αιγαίου «δέχτηκε πυρά από ομάδες της Ελληνικής Ακτοφυλακής». «Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το σκάφος υπέστη ζημιές. Οι Τούρκοι αλιείς ενημέρωσαν την Ακτοφυλακή για το περιστατικό. Καθώς οι ομάδες της τουρκικής Ακτοφυλακής έφταναν στην περιοχή, οι Έλληνες τράπηκαν σε φυγή. Το αλιευτικό σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι από τις ομάδες της τουρκικής Ακτοφυλακής, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί υλικές ζημιές».

Ο ιστότοπος ahaber μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τον καπετάνιο του σκάφους, Χασάν Αϊγκιούν, «το περιστατικό συνέβη μέσα σε τουρκικά χωρικά ύδατα». Ο Τούρκος ψαράς υποστήριξε πως «δύο ελληνικά περιπολικά σκάφη παρενόχλησαν το αλιευτικό και παρά την παρουσία τουρκικού σκάφους Ακτοφυλακής που προσπάθησε να παρέμβει οι ελληνικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν». Ο Τούρκος καπετάνιος υποστήριξε ακόμα ότι κατά τη στιγμή που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, «οι Έλληνες πυροβόλησαν έξι φορές προς το σκάφος, χτυπώντας τον ιστό όπου βρίσκεται το ραντάρ».