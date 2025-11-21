Πρόγραμμα SAFE: Στην ελληνική λίστα drones και συστήματα κυβερνοπολέμου

«Κλειδώνει» η ελληνική λίστα με τα αμυντικά προγράμματα για τα οποία η Αθήνα θα διεκδικήσει πόρους μέσω του κανονισμού SAFE, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προτεραιότητες της Αθήνας περιλαμβάνονται η προμήθεια μη επανδρωμένων συστημάτων διαφόρων τύπων (drones), συστήματα διεξαγωγής κυβερνοπολέμου και αντιαρματικά βλήματα εδάφους-εδάφους για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς.

Παράλληλα στο πρόγραμμα SAFE θα καταβληθεί προσπάθεια να ενταχθούν ο εξοπλισμός του Σύγχρονου Μαχητή, καθώς και η αγορά νέων οχημάτων γενικής χρήσης που θα αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο γερασμένο στόλο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αναμένεται να λάβει μέσω του SAFE δάνεια ύψους 788 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Κύπρο για την από κοινού υποβολή προτάσεων που αφορούν συστήματα drone και αντι-drone, καθώς και τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας και προστασία κρίσιμων υποδομών.