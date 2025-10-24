«Πράσινο φως» για την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο έδωσε η Βηρυτός

Πράσινο φως για την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο που εκκρεμούσε από το 2007 έδωσε η Βηρυτός.

Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας καθώς ο Λίβανος προχωρά στην κίνηση αυτή παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις της Τουρκίας.

Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αλλά και η πίεση από την Άγκυρα δεν είχαν επιτρέψει την τελική έγκριση και κύρωση της Συμφωνίας, η οποία έτσι άφηνε μια σοβαρή «μαύρη τρύπα» στην περιοχή.

Η τωρινή εξέλιξη διευκολύνθηκε και από τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Λίβανος και το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για την οριοθέτηση των ΑΟΖ τους, καθώς εκατέρωθεν της γραμμής οριοθέτησης έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Καθώς ο Λίβανος συνεχίζει να περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη σταθεροποίησή του και έχει ανάγκη από οικονομικούς πόρους και επενδύσεις, επιδιώκει να μην έχει εκκρεμότητες με τις οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών.

Έτσι, κλείνει μια παλιά εκκρεμότητα με την Κύπρο, για την οποία είχαν εκφραστεί κατά καιρούς διαφωνίες στη Βηρυτό, κυρίως επειδή θεωρούνταν ότι μια τέτοια συμφωνία θα εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Τώρα, που ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν έχει ξεπεράσει αυτές τις προκαταλήψεις και επιθυμεί να αποκαταστήσει τις επικοινωνιακές και οικονομικές σχέσεις με την πλησιέστερη χώρα της Ε.Ε., στήριξε την έγκριση της Συμφωνίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και την απέστειλε στη Βουλή για κύρωση.

Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ακολουθεί πλήρως τις προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας και ενισχύει σημαντικά τη θέση της Κύπρου, η οποία πλέον έχει συμφωνίες οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τον Λίβανο, ενώ έχουν υπάρξει επαφές και με τη Συρία, που όμως δεν έχουν προχωρήσει λόγω της επιρροής της Τουρκίας.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με τη συμφωνία οριοθέτησης με τον Λίβανο ακυρώνονται οι παράνομες χαράξεις των οικοπέδων που είχε ανακηρύξει μονομερώς το ψευδοκράτος και τα οποία μάλιστα είχε παραχωρήσει στην τουρκική εταιρεία ΤΡΑΟ.