Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία αμφισβητεί τη γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού σχετικά με τις διαδικασίες διαδοχής του στη Μονή Σινά.

Το Πατριαρχείο έχει ήδη καλέσει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό για εξηγήσεις και του έχει ζητήσει να ανοίξει τις πύλες της Μονής Σινά.

Στην ανακοίνωση, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι η ανακοίνωση της Πέμπτης δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο και ως προς το περιεχόμενό της κάνει λόγο για προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Περὶ τῆς μακροσκελοῦς ἀνακοινώσεως, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀναχωρήσαντα έκ τῆς Μονῆς Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανόν, ἀγαπητὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ ἐπίσκοπον, κανονικῶς ὑπαγόμενον εἰς τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθη, ὅπως τὸ περιεχόμενον αὐτῆς ἀγνοηθῇ, ἵνα προσωρινῶς ἀποφευχθῶσιν αἱ ἀντίστοιχοι κανονικαὶ κυρώσεις. Τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικοὺς καὶ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικοὺς διὰ τὴν Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατὰ τὰς ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δὲν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐπιπλέον, σημειοῦται ὅτι ὁ ἀναχωρήσας Ἀρχιεπίσκοπος, δι᾿ ἐνεργειῶν μὴ συμβαδιζουσῶν μὲ τὴν προσωπικὴν του διαδρομήν, ὡδήγησεν ἐντὸς τῆς Μονῆς ὕποπτα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα βιαιοπράγησαν καὶ ἐξεδίωξαν σεβάσμια μέλη τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, ἐκράτησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν κεκλεισμένην διὰ μακρὸν χρόνον, γεγονὸς ὃ ἐγέννησεν ἐντονωτάτην ἀνησυχίαν περὶ τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἀρχείου αὐτῆς.

Ἡ σεβασμία Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τιμῶσα τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πολυχρόνιον συμβολὴν τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἀντιλαμβανομένη τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν αὐτοῦ, προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ὑγιείας, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς μετανοίας του. Μετὰ χαρᾶς δὲ ἐπληροφορήθη ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς ἡσύχου καὶ ἀξιοπρεποῦς ἀναχωρήσεώς του, ἡ ὁποία καὶ ἁρμόζει εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ.

Τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον, ἔχον κανονικὴν καὶ πνευματικὴν εὐθύνην ἐπὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ, ἄνευ διαθέσεως διοικητικῆς ἐμπλοκῆς εἰς τὰ τῆς Μονῆς, συνέβαλε διὰ μεσολαβήσεων, παραινέσεων καὶ πατρικῶν συμβουλῶν εἰς τὴν ἐκτόνωσιν τῆς κρίσεως. Προτεραιότης παραμένει ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν κανονικότητα καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό Πατριαρχεῖον καλεῖ τοὺς Σιναΐτας Πατέρας εἰς τὴν ὁμαλὴν διεξαγωγὴν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν Θεμελιωδῶν Κανονισμῶν διαδικασιῶν ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου, ἵνα ὑποδεχθῇ τὸν νέον ψηφισθησόμενον ἡγούμενον τῆς Μονῆς καί χειροτονήσῃ αὐτόν ἐν τῷ Παναγίῳ καὶ Ζωοδόχῳ Τάφῳ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, ὡς γνήσιον τέκνον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.

Έφτασε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής του

Υπενθυμίζεται ότι, στην Αθήνα έφτασε το πρωί του Σαββάτου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, μετά την ολοκλήρωση διπλωματικής αποστολής που επέστρεψε από την Αίγυπτο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών για την με την ελληνική αποστολή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά., «προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή»

Το ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμα πως η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.