Παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη Μονή Σινά: Ζητά εξηγήσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Σε μια σημαντική παρέμβαση, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό, να ανοίξει τις πύλες της Ιεράς Μονής Σινά και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Παράλληλα, καλεί τον Αρχιεπίσκοπο να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα για να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις και την αδελφότητα να διατηρήσει ψυχραιμία και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Μονής ενόψει των επόμενων εξελίξεων.

Στην ανακοίνωση των Ιεροσολύμων αναφέρεται συγκεκριμένα:

Το Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περεταίρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.

Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων.

Η κατάσταση στη Μονή Σινά έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες μετά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και την έξωση των μοναχών που είχαν στραφεί εναντίον του, με τους τελευταίους να επιχειρούν να εισέλθουν ξανά στη Μονή Σινά, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετέβη στη Μονή και, σε συνεργασία με τους υποστηρικτικούς μοναχούς και τους ενταγμένους Βεδουίνους, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν αντιταχθεί σε αυτόν να τηρήσουν την τάξη και τους κανονισμούς.

Μετά την άρνησή τους, απομακρύνθηκαν εκτός Μονής. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της νομιμότητας. Όπως γνωστοποίησε, εν συνεχεία συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών, η οποία εξέλεξε νέα Σύναξη.

Να σημειωθεί ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνεδρίαση υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εξέφρασε την πλήρη και αμετάκλητη στήριξή της προς τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Σύνοδος τον επιβεβαιώνει ως «νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά», υπογραμμίζοντας την «αδιάλειπτη δέσμευση του Πατριαρχείου στο ιστορικό καθεστώς που διέπει την μοναστική κοινότητα εδώ και αιώνες».

Προχώρησε στη διαγραφή 11 στασιαστών (vid)

Υπενθυμίζεται ότι στη διαγραφή 11 στασιαστών από το μοναχολόγιό της Μονής Σινάς προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά τις δηλώσεις του, στις οποίες κατήγγειλε ότι οι πραξικοπηματίες μοναχοί δεν επέτρεπαν να φτάσουν στο μοναστήρι προσωπικά του αντικείμενα και φάρμακα.

Οι μοναχοί που διαγράφηκαν εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από το μοναστήρι, συνοδευόμενοι και από άλλα άτομα. Σύμφωνα με πηγές της Μονής, εξακολουθούν να κρατούν φάρμακα και προσωπικά αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου, τα οποία είχε μεταφέρει πρόσφατα στο Σινά ο Έλληνας πρέσβης στην Αίγυπτο.

Ο Αρχιεπίσκοπος στην γραπτή του δήλωση την Παρασκευή ανέφερε ότι: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντωνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη, ο οποίος είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Επιπλέον, σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ανέφερε ότι: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή τη μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».