Οικ. Πατριαρχείο: Νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά ο Δαμιανός

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνεδρίαση υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εξέφρασε την πλήρη και αμετάκλητη στήριξή της προς τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Σύνοδος τον επιβεβαιώνει ως «νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά», υπογραμμίζοντας την «αδιάλειπτη δέσμευση του Πατριαρχείου στο ιστορικό καθεστώς που διέπει την μοναστική κοινότητα εδώ και αιώνες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείο

«Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,

β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,

γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,

δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Αισθάνομαι όμηρος - Οι στασιαστές δεν τον αφήνουν να πάρει τα φάρμακά του

«Έπειτα από 60 χρόνια στη μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν. Ζητώ να βγω λίγο από τη Μονή για να πάρω τα αναγκαία φάρμακα και τα μικροπράγματα που χρειάζομαι», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο Αρχιεπίσκοπος της Μονή Σινά, Δαμιανός με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα των μοναχών, οι οποίοι παραμένουν έξω από την πύλη.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μίλησε στο OPEN και σημείωσε ότι: «Ζητώ παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά μου».

Νωρίτερα, γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, με αφορμή τα όσα κατήγγειλαν εναντίον του μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά μέσω του υπομνήματος που κατέθεσαν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ekklisiaonline.gr, στη δήλωση του Αρχιεπίσκοπου υπογραμμίζεται ότι οι αναφορές που έχουν πλέον την υπογραφή συγκεκριμένων προσώπων θα εξεταστούν από την ελληνική Δικαιοσύνη.



Παράλληλα ο κ. Δαμιανός αναφέρει πως τυχόν αποζημιώσεις που θα προκύψουν θα διατεθούν υπέρ της Μονής, ενώ ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον πιστό λαό για τον σκανδαλισμό που προκαλείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως.

Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν. Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα».

Φυσικά, όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά.

Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».

Ταυτόχρονα, ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, Χρήστος Κομπιλίρης, καταγγέλλει δραματικές καταστάσεις μέσα στη νύχτα στη Μονή Σινά.

Ειδικότερα, μιλώντας στο OPEN, ο κ. Κομπιλίρης σημείωσε ότι «έκλεισαν οι πόρτες της Μονής αυτόματα. Ένας μοναχός, ο μοναχός Ακάκιος προσκείμενος στον Αρχιεπίσκοπο, τραυματίστηκε. Προσπάθησαν να μπουν μέσα οι πραξικοπηματίες».

«Μπήκε μέσα ο Έλληνας πρέσβης και μαζί του μπήκε ο μοναχός Νύμφων και προσπάθησαν να κάνουν έφοδο οι μοναχοί που ήταν έξω».

«Οι αιγυπτιακές Αρχές έλεγξαν τις βαλίτσες και τις τσάντες που είχε μαζί του ο Έλληνας πρέσβης. Είχε φάρμακα και δεν τον άφηναν να τα δώσει στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Ο Έλληνας πρέσβης αποχώρησε από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει τα φάρμακά του και τα πράγματα βρίσκονται έξω από τη Μονή».