Π. Μαρινάκης: Η Τουρκία πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά της δικαιώματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ με την οποία θέτει ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των ελληνικών νησιών.

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά της δικαιώματα και με βάση το Διεθνές Δίκαιο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε πως μιλάμε για κάτι περιβαλλοντικό τονίζοντας ότι «η Τουρκία πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα».

«Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης σχεδιάζονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τίποτε άλλο» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε ότι ο «και ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία ευελπιστούμε να λυθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Κακώς το πολιτικοποιεί το θέμα η Τουρκία».

Ερωτηθείς για τις προετοιμασίες σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Μάιο, είπε ότι προχωράει ο σχεδιασμός.

«Δεν είμαστε αφελείς αξιολογούμε κάθε ενέργεια χωριστά και δεν υπάρχει καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν θα αποδεχθούμε τετελεσμένα που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται», προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επικρίνοντας την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος, από τη χώρα μας.

Μάλιστα, συνιστά στην Ελλάδα «α μη χρησιμοποιήσει τα προβλήματα του Αιγαίου και τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες» και διαμηνύει ότι «τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο».

Παράλληλα, προειδοποιεί τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., «να μη γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα».

Regarding the Marine Park to be Announced by Greece in the Aegean Sea https://t.co/Ldj7E4witR pic.twitter.com/cLBq4GDlxG