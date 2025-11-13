Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «Νηρηίς - 25» στην Κρήτη

Η άσκηση «Νηρηίς - 25» διεξήχθη από τις 2 έως και τις 8 Νοεμβρίου, με δραστηριότητες εν όρμω, στο ναύσταθμο Κρήτης και το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής καθώς και εν πλώ, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η άσκηση «Νηρηίς» είναι πολυεθνική άσκηση τύπου INVITEX (Invitation Exercise) που διοργανώνεται ετησίως από το Πολεμικό Ναυτικό με σκοπό την εξάσκηση σε διαδικασίες, τόσο επί των κλασικών μορφών ναυτικού πολέμου, όσο και επί των σύγχρονων μορφών απειλών σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

Από ελληνικής πλευράς, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε με Πλοία και μέσα των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, αμφιβίων δυνάμεων, ναρκοπολέμου, πλοίων επιτήρησης, αεροπορίας Ναυτικού, υποβρυχίων καταστροφών, μέσα και προσωπικό του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου ενώ συμμετείχαν και πολεμικά πλοία από το Ισραήλ καθώς και επιτελείς από την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της εν πλω φάσης της άσκησης, ελληνικά και ισραηλινά πολεμικά πλοία και μέσα διεξήγαγαν σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, με έμφαση στον πόλεμο επιφανείας, στον αντιαεροπορικό πόλεμο καθώς και σε σύνθετα γυμνάσια προχωρητικών ελιγμών.

Η άσκηση ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο ναυτικών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα διεξαγωγής συνδυασμένων ναυτικών επιχειρήσεων.

Η άσκηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Παρείχε μια πολύτιμη ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των κοινών διαδικασιών και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενισχύοντας έτσι τη συλλογική θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, καταλήγει η ανακοίνωση.