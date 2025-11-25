Οι πρώτες γυναίκες Έφεδροι Αξιωματικοί στις ΕΔ στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας

Γυναίκες Έφεδροι Αξιωματικοί περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας του Γενικού Επιτελείου Στρατού, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν μετά την προκήρυξη 40 θέσεων που αφορούσαν άνδρες (στρατεύσιμους και έφεδρους) και γυναίκες.

Τα εν λόγω προγράμματα, συνδυάζουν τη φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα, που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών.

Η κατανομή των θέσεων, για τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα, ανά Ειδικό Πρόγραμμα Θητείας, έχει ως εξής:

20 θέσεις για σπουδαστές ΑΕΙ, πρώτου ή δεύτερου έτους, προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου (προπτυχιακές σπουδές).

10 θέσεις για σπουδαστές προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές).

10 θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου (διδακτορικές σπουδές).

Αναλυτικά οι πίνακες των υποψηφίων που επιλέχθηκαν, εδώ.