Μήνυμα για το ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως «γέφυρα» στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή».

Ο ίδιος αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανοίγματος της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Δεν έχει νόημα δυο μεγάλες χώρες, δεμένες η μια με την άλλη, να κρατούν ακόμα έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρονιά πριν» τονίζει.

Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε πως «έχουμε μια σπουδαία νέα πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων, ένας νέος τρόπος συνεργασίας είναι αναγκαίος. «Και ελπίζουμε η Αμερική να μπορέσει να αποτελέσει γέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος μας» προσθέτει.