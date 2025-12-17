Ο Νίκος Δένδιας προλογίζει το νέο βιβλίο του Ιάσονα Πιπίνη για τη Λατινική Αμερική

Στο «μαγικό ρεαλισμό» της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Λατινικής Αμερικής μας μεταφέρει ο Ιάσων Πιπίνης με το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική. Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες Δημοκρατίες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.

Ο Ελληνοπερουβιανός συγγραφέας, από τους πλέον εξειδικευμένους δημοσιογράφους σε θέματα Λατινικής Αμερικής, επιστρέφει με το τέταρτο βιβλίο του, στο οποίο αναβιώνει τη δράση του διαβόητου ναρκωβαρόνου, Πάμπλο Εσκομπάρ, αρχηγού του πανίσχυρου καρτέλ του Μεδεγίν στην Κολομβία, ενώ παρουσιάζει τη διαμάχη για τα μονοπάτια της διακίνησης κοκαΐνης από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα.

Αφηγείται άγνωστες ιστορίες από τους αιμοσταγείς δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής, τα κυριότερα πολιτικά ρεύματα της περιοχής, τη δράση των ανταρτών στην Κολομβία, ενώ με συνεντεύξεις και μαρτυρίες αναλύει την παρατεταμένη κρίση στη Βενεζουέλα και τον «πόλεμο του πετρελαίου», στα οποία πρωταγωνιστεί ο Νικολάς Μαδούρο.

«Ιστορίες που μοιάζουν να είναι βγαλμένες από τις σελίδες λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, που όμως είναι πέρα για πέρα αληθινές. Ιστορίες που δίνουν τροφή για σκέψη, ιστορίες από τη μακρινή ήπειρο που είχαν επίδραση και στη χώρα μας», επισημαίνει ο συγγραφέας κ. Ιάσων Πιπίνης.

Το βιβλίο προλογίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναφέρεται στην προσέγγιση της Ελλάδας με τη Λατινική Αμερική και Καραϊβική, μια πολιτική που υπηρέτησε ο ίδιος από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, την περίοδο 2019 – 2023. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στην αναβάθμιση των σχέσεων με την περιοχή, που όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, επιδιώκει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα ωθεί τις δύο πλευρές σε στενότερη συνεργασία. Και οι δύο περιοχές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως η ενεργειακή μετάβαση και οι γεωπολιτικές αναταραχές» τονίζει ο κ. Νίκος Δένδιας στον πρόλογο του.

Στο δοκίμιο του Ιάσονα Πιπίνη καταγράφονται επίσης η παρουσία των Ελλήνων στις λατινοαμερικάνικες χώρες και οι σημερινές ομογενειακές κοινότητες, αλλά και το αποτύπωμα που άφησε στην περιοχή ο μετέπειτα μεγιστάνας Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών ταξίδεψε στην Αργεντινή, μαζί με τα κύματα Ελλήνων μεταναστών.

Συνεντεύξεις, μοναδικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε ο συγγραφέας σε αρκετές χώρες της περιοχής, φωτίζουν τη μυστική «Επιχείρηση Κόνδωρ» που υλοποίησε πριν από ακριβώς πενήντα χρόνια ο δικτάτορας της Χιλής, Αουγούστο Πινοσέτ, μαζί με ακόμη πέντε Λατινοαμερικάνους δικτάτορες, για να εξοντώσουν χιλιάδες αντιφρονούντες.

Στις 300 σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται ο πολιτικός χάρτης της Λατινικής Αμερικής, που συνεχώς μεταβάλλεται, με πρωταγωνιστές τον Λούλα στη Βραζιλία και τον Μιλέι στην Αργεντινή, το «πείραμα» του Ελ Σαλβαδόρ, την περίπτωση της Νικαράγουα, αλλά και τα «βελούδινα πραξικοπήματα» την τελευταία διετία στο Περού και στη Βολιβία, που κράτησαν μόλις λίγες… ώρες.

Ο Ιάσων Πιπίνης, ο οποίος από το 2019 ανέλαβε Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για Θέματα Λατινικής Αμερικής, κατάγεται κατά το ήμισυ από το Περού και είναι ανιψιός του μεταρρυθμιστή πρώην προέδρου του Περού Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο (1968 – 1975), για τον οποίον αποκαλύπτει στο βιβλίο τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε, σε μια περίοδο κατά την οποία στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχούσαν ακροδεξιές στρατιωτικές δικτατορίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης μια άγνωστη συνέντευξη του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στον Ιάσονα Πιπίνη, στον οποίο αφηγείται στιγμές που έζησε στη Λατινική Αμερική και τη γνωριμία του με προσωπικότητες όπως ο Φιντέλ Κάστρο, ο Τσε Γκεβάρα και ο Πάμπλο Νερούδα.

Πρόκειται για το τέταρτο βιβλίο του Ιάσονα Πιπίνη για τη νεότερη πολιτική ιστορία της Λατινικής Αμερικής, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο Public Συντάγματος, με ομιλητές τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια, τον δημοσιογράφο κ. Σταύρο Θεοδωράκη και τον καθηγητή και Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη Δρόσο, ενώ τον συντονισμό θα κάνει η δημοσιογράφος κ. Μίνα Βάρσου.