Ο Ν. Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του (pics)

Με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν, συναντάται την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κ. Γεραπετρίτης έφτασαν στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και επιθεώρησαν τα τιμητικά αγήματα.

Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Οι δύο υπουργοί θα κάνουν δηλώσεις ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.