Νέες προκλήσεις της Τουρκίας για το Κυπριακό: Κάνει λόγο για «θηριωδίες στην Κύπρο από συμμορίες Ρωμιών»

Σε ακόμα μια προκλητική κίνηση προχώρησε την Πέμπτη η Τουρκία, με αφορμή εκδήλωση στα Κατεχόμενα με τίτλο «Η Τουρκία και η 'Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου' Τιμούν τους Στρατιώτες τους» και πραγματοποιήθηκε στο στρατηγείο των Κυπριακών Τουρκικών Δυνάμεων Ειρήνης, με αφορμή την λεγόμενη «Εβδομάδα Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων». Σημειώνεται ότι στην εν λόγω εκδήλωση συμμετείχε και ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιούρμαν.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για «τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ» και «συμμορίες Ρωμιών».

«Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα! Κάθε σπιθαμή τους κερδήθηκε με το αίμα και τις ζωές των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων στρατιωτών», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε όλες τις αλήθειες ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν στην Κύπρο οι τρομοκρατικές οργανώσεις EOKA και οι συμμορίες των Ρωμιών. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στον Κυπριακό Τουρκικό λαό» σημειώνεται στην προκλητική ανάρτηση.

📍 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



Akdeniz’in orta yerinde dalgaların bile saygıyla sustuğu bu kutsal topraklar, sadece bir Ada değil, bir gönül memleketidir. Sadece bir yurt değil, Türk milletinin kardeşliğinin ölümsüz belgesidir. Ve bu kardeşlik; öyle bir bağdır ki hiçbir… pic.twitter.com/UNBrjBR4mi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2026

Άγκυρα: Πυρά κατά της κυπριακής προεδρίας και της ΕΕ για τη χρήση του όρου «κατοχή» στην Κύπρο

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί.εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυπριακής προεδρίας αλλά και της ΕΕ, μετά την καταδίκη της τουρκικής εισβολής στο νησί.

«Απορρίπτουμε τη χρήση όρων όπως ‘’κατοχή’’, ‘’εισβολή’’ και ‘’διαίρεση’’ στο πλαίσιο του νησιού της Κύπρου κατά τη διάρκεια διαφόρων ομιλιών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026, για να σηματοδοτήσει την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Αυτοί οι όροι δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατοί με την ιστορική και τρέχουσα πραγματικότητα στο νησί».

«Η μόνη ‘’κατοχή’’ στο νησί πηγάζει από τον σφετερισμό των θεσμών του κράτους-εταίρου από την ελληνοκυπριακή πλευρά το 1963, κατά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού» ανέφερε, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

«Η περιφρόνηση της ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων από τους αξιωματούχους της ΕΕ αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τα διπλά μέτρα και σταθμά της ΕΕ όσον αφορά τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει», υποστηρίζει ο Τούρκος αξιωματούχος.

«Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε αντίθεση με τις δημόσια αναληφθείσες δεσμεύσεις, έχει καταχραστεί την Προεδρία της ΕΕ από την αρχή για να παρουσιάσει τη διαστρεβλωμένη ρητορική και τις ασυμβίβαστες θέσεις της στο Κυπριακό, αποκαλύπτει γιατί η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ένας ουδέτερος και εποικοδομητικός παράγοντας στην επίλυση του Κυπριακού», τονίζεται.