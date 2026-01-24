Νέα ανάρτηση Τραμπ με τη σημαία της Γροιλανδίας και έναν πιγκουίνο

Η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη φορά, μια ανάρτηση του Λευκού Οίκου προκάλεσε έκπληξη, καθώς εμφανίζει μέχρι και πιγκουίνους στο βόρειο ημισφαίριο.

Η πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι σαφής και εντείνει την πίεση των ΗΠΑ σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, μετά τις πρόσφατες συζητήσεις και εντάσεις στο Νταβός.

Στην εικόνα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κατευθύνεται προς μια παγωμένη οροσειρά, όπου δεσπόζει η σημαία της Γροιλανδίας. Δίπλα του, ωστόσο, απεικονίζεται ένας πιγκουίνος που κρατά την αμερικανική σημαία, συνοδευόμενος από το μήνυμα: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο». Η αναντιστοιχία του πιγκουίνου με το βόρειο ημισφαίριο είναι εμφανέστατη.