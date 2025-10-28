Ν.Δένδιας: Η παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Η φετινή παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίνουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «Όχι» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής» είπε ο κ. Δένδιας. «Δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος. Ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα» υπογράμμισε.

«Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής. Μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα, και σύγχρονες τεχνολογίες, προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής» εξήγησε.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολούθησαν ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Στράτος Σιμόπουλος, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο υπουργός 'Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Ανάπτυξης (αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας) Σταύρος Καλαφάτης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αννα Ευθυμίου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Παρόντες ήταν επίσης βουλευτές, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΕΦ αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, η ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπείων, παραγωγικών φορέων και σωματείων και χιλιάδες πολίτες.

Νωρίς το πρωί, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης. Εκεί ενημερώθηκε από το μέλος του ΔΣ του ιδρύματος πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό 'Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατία Βασίλειο Πάλμα, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ). Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία.

Πριν από την παρέλαση, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας μετέβη στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου - Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας