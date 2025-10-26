Ν. Χριστοδουλίδης: Θα πράξουμε το παν για την επανένωση της πατρίδας, όσο διαρκεί η τουρκική εισβολή

«Όσο συνεχίζεται η τουρκική εισβολή, Κύπρος και Ελλάδα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας», επισήμανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Αποτελεί ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ τον κυπριακό ελληνισμό, να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στην επίσημη δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, στην επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε: «Και σε μια τέτοια σημαντική μέρα αποφασίσαμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία, για να τιμήσουμε και τον Πολιούχο Άγιο, αλλά για να τιμήσουμε και τη Θεσσαλονίκη, να τιμήσουμε τη Μακεδονία να κάνουμε τα εγκαίνια της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών εκτός Κύπρου, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Μας ενώνουν κοινοί αγώνες. Η πλειοψηφία των Κυπρίων που έπεσαν εκτός Κύπρου ήταν εδώ στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας.

Μας ενώνουν κοινές επιδιώξεις, κοινοί στόχοι και μέσα από έναν συνεχή συντονισμό εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας, με ύψιστο στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Πενήντα ένα χρόνια μετά τα εδάφη της Κύπρου, τα εδάφη ενός σημαντικού μέρους του ελληνισμού συνεχίζουν να είναι υπό κατοχή και όσο συνεχίζεται αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων δεν έχουμε άλλη επιλογή Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες».